« Comme beaucoup de supporters de Liverpool, je ne retournerai jamais à Paris »

Trois ans après la finale de Ligue des champions perdue au Stade de France, les supporters de Liverpool investiront à nouveau les rues de Paris mercredi. Encore marqués par les incidents ayant émaillé la rencontre, certains Scousers ont délibérément choisi de rester à la maison pour continuer à panser leurs plaies, physiques et morales.

Les supporters de Liverpool se voyaient bien prendre la direction de Lisbonne, où le mercure commence déjà à dépasser les 15 degrés, pour se frotter à un Benfica largement abordable en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le tirage leur a finalement attribué le PSG, l’une des équipes du moment sur le continent, et Paris, avec son lot de souvenirs douloureux. Le 28 mai 2022, la finale de la Ligue des champions avait tourné au fiasco : entassés de longues heures aux abords du Stade de France, dans des conditions d’anxiété extrême, les supporters des Reds avaient aussi essuyé des tirs de grenades lacrymogènes de la part des forces de l’ordre, ainsi que des vols à la sortie du stade. Un traumatisme encore vif pour certains, qui ont préféré ne pas revenir dans la capitale.

Voir Paris et revivre Hillsborough

Danny avait fait le déplacement avec son fils Daniel, âgé de 13 ans. « Il faisait beau , se souvient-il en partageant des photos devant la tour Eiffel, la cathédrale Notre-Dame ou l’Hôtel de Ville. On ne venait pas simplement pour le match, on venait aussi pour cette ville qui est magnifique. La France est un pays que j’ai toujours aimé pour la culture, la nourriture, etc. J’étais heureux de pouvoir partager ça avec mon fils. Nous étions super excités. » Une fois rentrés, Daniel a cependant fait promettre à son père de ne plus jamais remettre les pieds en France. « C’est un miracle que personne ne soit mort , estime le quinquagénaire, pris dans un goulet d’étranglement avec des milliers d’autres supporters aux abords du Stade de France. Les gens étaient anxieux, la police sur les nerfs. J’avais le sentiment de revivre Hillsborough . » …

Tous propos recueillis par QB

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com