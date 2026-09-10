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Côme s'offre une victoire historique
information fournie par So Foot•10/09/2026 à 23:03
Le RC Lens a empoché une victoire qui vaut bien plus que trois points sur la pelouse du Slavia Prague (2-3). Pour la première journée de Ligue des champions, les hommes de Dino Toppmöller sont revenus de nulle part. Slavia Prague 2-3 Lens But : Šturm (51 e , 88 ...
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On fait les présentations. Certains l’appellent Joseph Junior, mais les intimes préfèrent « JJ ». Le nom, lui, ne change pas : Andreou Gabriel. Sa profession ? Crack . À 15 ans et 11 mois, l’attaquant de Manchester United a déjà impressionné en Youth League. Une ...
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