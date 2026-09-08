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Côme prolonge une joueuse victime d’un cancer
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 09:28
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Côme prolonge une joueuse victime d’un cancer

Côme prolonge une joueuse victime d’un cancer

Il y a des nouvelles qui donnent le smile . Alors que Roberta Picchi vit une période particulièrement difficile depuis qu’ elle a été diagnostiquée d’un cancer du sein , elle peut compter sur le soutien sans faille de son club, Côme. Dans un communiqué publié lundi, la direction lombarde a assuré apporter « tout le soutien nécessaire au cours des prochains mois » à la joueuse et à sa famille.

Plusieurs mesures pour l’aider

De jolis mots, certes, mais surtout accompagnés d’actes puisque Côme a aussitôt annoncé prolonger l’attaquante de 34 ans jusqu’en 2028 . De quoi lui permettre de ne plus penser au sportif et à l’argent pour se concentrer uniquement sur sa guérison. De la même façon, le club italien met à disposition son équipe médicale pour travailler main dans la main avec les spécialistes.…

EL pour SOFOOT.com

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