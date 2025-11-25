Combien de points l’OM et Monaco doivent-ils prendre pour rejoindre les barrages en Ligue des champions ?

Le Vieux Port retient son souffle.

Ce mardi soir, la Ligue des champions reprend ses droits pour le compte de la cinquième journée. À la mi-parcours, les clubs français ont une vision un peu plus claire sur ce qui les attend, alors que rien n’est encore assuré. Si on se fie au classement de la saison passée, le dernier club qualifié pour les barrages (Club Bruges, 24 e ) avait engrangé 11 points. Un total que seulement deux clubs (le Bayern Munich et Arsenal) ont atteint pour le moment.…

CDB pour SOFOOT.com