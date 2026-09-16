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Colombie : le président limoge le directeur des statistiques
information fournie par Boursorama avec AFP 16/09/2026 à 08:17
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Le président colombien de droite Abelardo de la Espriella à Bogota le 12 août 2026. ( AFP / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA )

Le président colombien de droite Abelardo de la Espriella à Bogota le 12 août 2026. ( AFP / ESTEBAN VEGA LA-ROTTA )

Le président colombien de droite Abelardo de la Espriella a limogé le directeur de l'agence nationale de la statistique après que ce dernier a minimisé les incohérences dans les indicateurs datant de l'administration précédente de gauche.

Abelardo de la Espriella a accédé à la présidence en août, promettant de rompre avec la politique de l'ancien chef de l'Etat Gustavo Petro, premier président de gauche à gouverner la Colombie.

Dans un communiqué, le président a annoncé le limogeage de Ricardo Valencia, jugeant sa nomination à la tête du Département administratif national de la statistique (DANE) "intenable".

L'économiste n'occupait ce poste que depuis trois semaines. "Je n'ai reçu aucune communication de la présidence ni du président lui-même exprimant un quelconque mécontentement", a réagi M. Valencia lors d'un entretien avec Blu Radio.

Une réponse lors d'une conférence de presse lui a coûté son poste. Il a déclaré aux journalistes n'avoir constaté aucune incohérence dans les indices du marché du travail de juillet, produits sous l'administration Petro.

"Jusqu'à la date à laquelle cette question m'a été posée, je n'avais constaté aucune anomalie", a dit l'économiste.

L'administration de droite a critiqué M. Valencia pour avoir affirmé n'avoir trouvé "aucune anomalie" dans les indicateurs "sans aucun audit approfondi préalable".

Le nouveau gouvernement maintient un secret absolu sur ses communications. Tous les ministères et agences gouvernementales doivent obtenir l'approbation présidentielle avant de diffuser des informations aux journalistes.

Suite à ce limogeage, le syndicat des travailleurs de la DANE a exprimé mardi son inquiétude quant à l'indépendance de l'autorité statistique.

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