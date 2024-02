Colère des agriculteurs : qu’est-ce que le prix plancher, proposé par Emmanuel Macron ?

Un prix plancher, une solution pour le revenu des agriculteurs ? Emmanuel Macron a surpris, samedi 24 février, en proposant la création d'un prix plancher pour les produits agricoles.

Appelée de longue date par la Confédération paysanne, cette mesure, qui vise à construire des prix prenant en compte le coût de production – charges, fournisseurs, matières premières… – des agriculteurs, a déjà fait l'objet d'une proposition de loi de LFI en novembre. Celle-ci avait alors été rejetée par l'Assemblée nationale, la ministre déléguée à la Consommation, Olivia Grégoire, dénonçant un projet rappelant « Cuba ou l'Union soviétique avec les succès que nous leur connaissons ».

Mais face à la colère des agriculteurs, le président a défendu samedi la mise en place de ces prix plancher. Ceux-ci, a déclaré Emmanuel Macron, « permettront de protéger le revenu agricole et de ne pas céder à toutes les pratiques les plus prédatrices qui, aujourd'hui, sacrifient nos agriculteurs et leurs revenus ». « Dans chaque filière, un indicateur doit être construit et il doit servir de prix plancher pour garantir le revenu agricole », a précisé le président de la République.

Qu'en est-il concrètement ? Ce prix plancher, en dessous duquel les industriels de l'agroalimentaire ne pourront pas descendre lors des négociations avec les agriculteurs, serait fixé filière par filière et calculé