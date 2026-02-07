Cole Palmer sort le grand jeu

Appelez-le « Penalmer ». Irrégulier depuis son retour de blessure en décembre, Cole Palmer a peut-être définitivement lancé sa saison ce samedi. L’Anglais a scoré trois fois en 25 minutes sur la pelouse de Wolverhampton : deux penalties, puis une frappe pied gauche sous la barre (13 e , 35 e , 38 e ). Un triplé bienvenu car il n’avait marqué que cinq buts jusque-là cette saison. Vainqueur de la lanterne rouge (1-3), Chelsea suit le rythme de Manchester United… et commence à lorgner le podium, d’autant que le troisième, Aston Villa, a dû se contenter d’un nul à Bournemouth (1-1).

Le triplé pour Cole Palmer 💫 L'Anglais s'offre un hat-trick en l'espace de 25 minutes contre les Wolves avec ce superbe troisième but ! La suite du match sur CANAL+ SPORT ⚽️#WOLCHE | #PremierLeague pic.twitter.com/EXNIbEkdl1…

QB pour SOFOOT.com