Cole Palmer se déguise au carnaval de Notting Hill

Cole Palmer est prêt pour la fashion week.

Absent du groupe de Chelsea vendredi dernier en raison d’une blessure à l’aine, Cole Palmer n’a pas pu étriller la défense de West Ham avec le reste de ses coéquipiers. Histoire de donner un petit de baume au cœur à son week-end prolongé, la star des Blues s’est rendu dans le célèbre quartier londonien de Notting Hill pour assister au carnaval ce lundi. Cette fanfare, qui célèbre notamment la culture caribéenne, rassemble chaque année des centaines de milliers de personnes lors du dernier lundi d’août, férié au Royaume-Uni.…

MBC pour SOFOOT.com