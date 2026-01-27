Cole Palmer dépose sa marque et révèle son logo
Sacré coup de Cole ! Dans une vidéo dévoilée sur Instagram, la pépite de Chelsea Cole Palmer a révélé le logo de sa marque désormais officiellement déposée. Si « Cold Palmer » est d’abord un surnom associé à sa célébration (un frisson après chaque but, histoire de montrer qu’il a bien mis la clim), il s’agit aujourd’hui d’une marque nécessitant l’autorisation du footballeur pour être reprise à des fins commerciales. Money, money, money…
SW pour SOFOOT.com
