Club Med sera coté à la Bourse de Hong Kong au sein d'une nouvelle entité, annonce son propriétaire

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Fosun, le propriétaire chinois de Club Med, a annoncé vendredi qu'il avait déposé un dossier d'introduction en Bourse à Hong Kong pour ClubMed Lifestyle Group, une entité regroupant Club Med et ses autres entreprises spécialisées dans le secteur.

"Le produit de l'introduction en Bourse proposée sera utilisé pour le développement et la modernisation de son activité de complexes hôteliers dans le monde", a fait valoir dans un communiqué Fosun, qui avait retiré Club Med de la Bourse de Paris après l'avoir racheté en 2015.

La nouvelle entité, dont Club Med sera le vaisseau amiral, prévoit d'exploiter environ 85 complexes hôteliers d'ici 2030, dans un marché en pleine croissance, selon son communiqué. Club Med, qui compte aujourd'hui 69 villages à l'international, a annoncé récemment vouloir en ouvrir 100 nouveaux d'ici à 2035.

"Les préférences des consommateurs se déplacent des voyages axés sur les visites touristiques vers les voyages de loisirs, tandis que le pouvoir d'achat et les dépenses consacrées à la consommation expérientielle ne cessent d'augmenter", souligne le communiqué.

"La création et le projet de cotation de ClubMed Lifestyle Group, dont Club Med constitue l'un des piliers stratégiques, marquent une étape importante dans l'évolution actionnariale de notre groupe", a estimé Stéphane Maquaire, le PDG de Club Med, dans un courriel.

"Cette nouvelle dynamique donne à Club Med les moyens d'accélérer son développement international", ajoute-t-il.

L'hypothèse d'une introduction en Bourse de ce fleuron français du tourisme est revenue sur le devant de la scène en mars après avoir été évoquée par le PDG de Club Med lui-même dans la presse. Les places boursières de Paris, Amsterdam et Hong Kong avaient alors été mentionnées par les médias.

Une telle opération représente un virage pour Fosun, qui s'était l'an dernier opposé au retour de cette enseigne historique de clubs de vacances sur les places boursières.

La cotation de Club Med avait été un sujet d'achoppement entre son ancien président Henri Giscard d'Estaing et Fosun. En juin 2025, M. Giscard d'Estaing avait exposé dans la presse son souhait de "revenir à la Bourse de Paris dès le premier semestre 2026".