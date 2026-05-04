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Clinton Mata assure que les Lyonnais n'ont jamais douté de leur force
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 09:52

Clinton Mata assure que les Lyonnais n'ont jamais douté de leur force

Clinton Mata assure que les Lyonnais n'ont jamais douté de leur force

Tout est dans la tête. Après la précieuse victoire de l’Olympique lyonnais sur le Stade rennais ce dimanche (4-2), Clinton Mata a avoué que les dernières semaines ont été compliquées mais assure que les Gones ne se sont jamais démobilisés . « Il faut aussi se dire qu’on est passé par des moments difficiles, mais aujourd’hui c’est aujourd’hui, a pointé l’international angolais. Aujourd’hui, on ne peut pas repenser au passé. C’est clair que ça nous a quand même affectés à ce moment-là, mais on savait où on allait. »

28 - Lyon a gagné 28 de ses 46 matches toutes compétitions confondues cette saison (8N 10D), son plus haut total de victoires depuis 2017/18 (32). Affamé. #OLSRFC pic.twitter.com/yUa3SEIKjN…

TM pour SOFOOT.com

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