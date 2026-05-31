Clermont s'offre la première finale de son histoire

À jamais la première. Vainqueur de Monaco 4 à 2, Clermont rejoint le Paris Saint-Germain en finale du championnat U19 National .

Une finale inédite

Si le PSG s’est imposé sur la pelouse du FC Metz (0-3) et va donc disputer une nouvelle finale pour tenter de remporter le championnat pour la troisième année consécutive, c’est la première fois que le Clermont Foot se hisse à ce niveau de compétition . Le dénouement de la saison aura donc lieu le samedi 13 juin prochain, au stade Paul-Debrésie de Saint-Quentin dans l’Aisne.…

LB pour SOFOOT.com