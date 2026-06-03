Clermont Foot qualifié en coupe d’Europe !

Cocorico ! Clermont Foot vient d’entrer dans l’histoire. Grâce à sa victoire sur Monaco (4-2), le club auvergnat a assuré sa qualification en finale du championnat de France U19 face au PSG, mais aussi une place en Youth League , la Ligue des champions réservée aux joueurs de moins de 19 ans. C’est tout sauf anodin puisque Clermont devient par la même occasion la première équipe de Ligue 2 à se qualifier pour cette compétition.

🏆 𝐋𝐄 𝐂𝐋𝐄𝐑𝐌𝐎𝐍𝐓 𝐅𝐎𝐎𝐓 𝐄𝐍 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃'𝐄𝐔𝐑𝐎𝐏𝐄 ! Après confirmation de la FFF, les U19N du Clermont Foot disputeront bien la Youth League la saison prochaine ! 🇪🇺 ➡️ https://t.co/hnr0yhSmor 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐐𝐔𝐄 !! #NousSommesClermont 🔴🔵 pic.twitter.com/OlDYbtCTEF…

TM pour SOFOOT.com