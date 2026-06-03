Une légende des Girondins s'épanouit dans l'architecture

Le foot, c’est bien, le dessin, c’est mieux. Dans un entretien accordé à L’Équipe , l’ancien gardien de Bordeaux, Ulrich Ramé , est revenu sur sa nouvelle vie professionnelle. Depuis deux piges, le champion d’Europe 2000 est devenu architecte d’intérieur après avoir validé son diplôme à l’École nationale du bâtiment et 600 heures de formation à distance et travaille à 53 ans au sein de l’agence David Dalidec & Associés, basé à Sainte-Croix-du-Mont, une demi-heure de Bordeaux.

Une passion d’enfance

Le football est parfois éreintant pour ses acteurs et Ulrich Ramé a mangé de plein fouet cette réalité . C’est après avoir quitté la section féminine du PSG à l’été 2022 que sa vie avec le ballon prend un véritable tournant : « J’ai pris conscience que je m’étais privé pendant plus de trente ans de beaucoup de choses et de gens que j’aimais. Je voulais profiter et faire aussi quelque chose qui ait du sens pour moi. » …

EM pour SOFOOT.com