Primes de match, places disponibles : les Bleus toujours en négociation à l’approche du Mondial

Primes de match, places disponibles : les Bleus toujours en négociation à l’approche du Mondial

Le caillou extrasportif dans la chaussure ? Il y a quelques semaines, Philippe Diallo, le président de la FFF, avait démenti les informations de L’Équipe selon lesquelles les Bleus et la Fédération étaient dans un petit bras de fer suite à la réduction les primes de match des joueurs pendant la compétition.

Un sujet qui resterait épineux bien qu’étant sur la voie de la résolution : le quotidien sportif évoque un gel des primes avant les demi-finales mais un rehaussement de ces dernières une fois ce cap atteint.…

TC pour SOFOOT.com