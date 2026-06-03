 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Primes de match, places disponibles : les Bleus toujours en négociation à l’approche du Mondial
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 09:39

Primes de match, places disponibles : les Bleus toujours en négociation à l’approche du Mondial

Primes de match, places disponibles : les Bleus toujours en négociation à l’approche du Mondial

Le caillou extrasportif dans la chaussure ? Il y a quelques semaines, Philippe Diallo, le président de la FFF, avait démenti les informations de L’Équipe selon lesquelles les Bleus et la Fédération étaient dans un petit bras de fer suite à la réduction les primes de match des joueurs pendant la compétition.

Un sujet qui resterait épineux bien qu’étant sur la voie de la résolution : le quotidien sportif évoque un gel des primes avant les demi-finales mais un rehaussement de ces dernières une fois ce cap atteint.…

TC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Clermont Foot qualifié en coupe d’Europe !
    Clermont Foot qualifié en coupe d’Europe !
    information fournie par So Foot 03.06.2026 10:54 

    Cocorico ! Clermont Foot vient d’entrer dans l’histoire. Grâce à sa victoire sur Monaco (4-2), le club auvergnat a assuré sa qualification en finale du championnat de France U19 face au PSG, mais aussi une place en Youth League , la Ligue des champions réservée ... Lire la suite

  • Le témoignage poignant de Konaté sur le décès de son père
    Le témoignage poignant de Konaté sur le décès de son père
    information fournie par So Foot 03.06.2026 09:59 

    Cœur avec les mains. Interviewé ce mercredi par France Inter sur le thème de la santé mentale , Ibrahima Konaté a livré un témoignage poignant sur la perte de son papa, décédé en janvier 2026 . L’international français a rappelé l’importance de rester entouré dans ... Lire la suite

  • Deschamps : « Un joueur de l'équipe de France n'est pas là pour recevoir, mais pour donner »
    Deschamps : « Un joueur de l'équipe de France n'est pas là pour recevoir, mais pour donner »
    information fournie par So Foot 03.06.2026 09:34 

    Les termes. Lors d’un entretien d’une trentaine de minutes pour France Inter , Didier Deschamps, plus loquace qu’à l’accoutumée, a assuré avoir « l’esprit tranquille » avant sa dernière Coupe du monde à la tête des Bleus avant de s’épancher sur son style : « Est-ce ... Lire la suite

  • Saint-Étienne remporte un nouveau bras de fer contre le gouvernement
    Saint-Étienne remporte un nouveau bras de fer contre le gouvernement
    information fournie par So Foot 03.06.2026 09:25 

    Le Back 2 Back de l’ASSE ! Pour certains, back-to-back signifie « trophée en Ligue des champions » ; pour l’ASSE , l’expression sert à parler de cette nouvelle victoire face au gouvernement dans le processus engagé de dissolution des tribunes de supporters . En ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank