Le témoignage poignant de Konaté sur le décès de son père

Cœur avec les mains. Interviewé ce mercredi par France Inter sur le thème de la santé mentale , Ibrahima Konaté a livré un témoignage poignant sur la perte de son papa, décédé en janvier 2026 . L’international français a rappelé l’importance de rester entouré dans les moments difficiles : « J’en ai jamais parlé, mais en début de saison, mon père a été à l’hôpital pendant plusieurs semaines, a confié le désormais ex-défenseur de Liverpool. Moi, dans ma situation, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je devais rentrer, arrêter de jouer, parce que l’équipe avait besoin de moi. Et je ne savais pas non plus avec qui en discuter. »

En début de saison 2025-2026, Ibrahima Konaté (@IbrahimaKonate_), défenseur français du FC Liverpool et en équipe de France de Football, a du faire face à l'hospitalisation de son père, décédé en janvier 2026. Il se confie sur cette période difficile et l'importance de ne pas… pic.twitter.com/fpRDD302Tc…

TM pour SOFOOT.com