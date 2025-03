Clauss vide son sac après son départ de l'OM

Libéré, délivré.

Cela fait désormais 8 mois que Jonathan Clauss a quitté l’OM pour rejoindre l’OGC Nice. Et si seulement 200 kilomètres séparent les deux villes, il semble pourtant y avoir un fossé pour l’international français qui a visiblement plus de liberté à Nice où il peut se balader tranquille en ville comme il l’a confié à L’Équipe : « J’aime me balader, j’aime sortir de ma maison, j’aime vivre, en fait. Le problème, c’est que ça m’a desservi, parce qu’au resto à midi ou le soir on croise des gens qui se demandent pourquoi vous êtes là et pas chez vous, alors que vous profitez juste d’un moment en famille. C’est bien d’être à la maison : on a la chance d’avoir de belles maisons, mais ce n’est pas ça, la vie. C’est de profiter des siens, de pouvoir s’aérer l’esprit. Et à Nice, c’est ce que je retrouve. » …

SO pour SOFOOT.com