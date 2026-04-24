Claudio Ranieri quitte la bateau de l’AS Roma
Un vieux loup de moins. Depuis plusieurs semaines, le bruit courait que Claudio Ranieri devait quitter ses fonctions à l’AS Roma. Ce vendredi midi c’est officiel : l’Italien et les Giallorossi mettent fin à leur collaboration.
Des tensions avec ce bon vieux Gasperini
Revenu à la direction pour la troisième fois en début de saison, Ranieri occupait un rôle de conseiller au sein de la Roma . Mais l’idylle n’aura pas tenu jusqu’en fin de saison. Ces dernières semaines, la tension entre Ranieri et Gian Piero Gasperini avait atteint son comble : en cause, des reproches sur la stratégie sportive et le recrutement de l’un et l’autre. …
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