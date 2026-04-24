Blessure de Yamal : protégeons les cracks !

Touché aux ischios, Lamine Yamal va passer la fin de saison à l'infirmerie du Barça. Ce qui inquiète l'Espagne en vue de la Coupe du monde et confirme la surutilisation inconsciente des jeunes joueurs qui bousillent ceux qui font le foot d'aujourd'hui et feront celui de demain.

Il y a eu Macaulay Culkin, de Maman j’ai raté l’avion à Richie Rich , Jordy à 4 ans, Britney Spears, Erik Per Sullivan dans son rôle de Dewey et bien d’autres encore. Comme tous ces enfants prodiges surexposés et surexploités trop tôt, Lamine Yamal a fini par craquer. Malmené par les tacles rugueux d’adversaires dépassés, bousculé par un rythme infernal et effréné, jamais préservé par ses différents coachs au Barça ou avec la sélection, le génial espagnol de 18 ans était prêt à rayonner jusqu’à la fin de saison, malgré des petits pépins physiques cet automne. Crac , le muscle a fissuré et le Barça devra boucler une cuvée 2025-2026 sans son meilleur joueur, dont on aimerait pouvoir profiter pleinement cet été à la Coupe du monde. Comme Pedri à l’époque où il enchaînait les matchs comme un gourmand avale des Dragibus, Yamal est victime d’un système et d’un foot qui essore les jeunes.

À corps et à cri

Les jeunes talents, ceux qui deviennent indispensables à des équipes trop tôt, ne sont pas protégés. Pire, ils sont surexploités, souvent au péril de leur propre santé. Alors, pourquoi ? Au Barça, par exemple, les galères financières pèsent et obligent les Blaugrana à miser toujours plus sur les purs produits de la Masia pour ne pas avoir à sortir trop de ronds sur le marché des transferts. Yamal, Gavi, Ansu Fati, Pedri… Ils ont tous tiré sur la corde, qui a fini par craquer au point, parfois, de peiner à retrouver leur niveau après une blessure un peu trop enquiquinante.…

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com