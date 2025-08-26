Claudio Beauvue rêve de revenir à Guingamp
Difficile de résister au pouvoir des crêpes.
Claudio Beauvue a quitté Guingamp il y a dix ans, mais l’attaquant garde un souvenir intact de ses deux saisons à l’EAG . « C’était la période où j’avais sûrement mon meilleur niveau. Nous avons vécu de grands moments comme le maintien, la victoire en Coupe de France ou encore le parcours en Ligue Europa. Je n’en ai tiré que du positif » , confie-t-il à Ouest-France . Le Guadeloupéen avait marqué 34 buts sous le maillot guingampais .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer