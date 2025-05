information fournie par So Foot • 13/05/2025 à 16:12

Clarence Seedorf débarque en Iran pour un nouveau challenge

On ne l’avait pas vu venir celle-là.

Réputé pour son talent sur les pelouses avec l’Ajax Amsterdam, l’AC Milan ou encore le Real Madrid, Clarence Seedorf ne connaît pas la même trajectoire sur les bancs de touche. Viré par les Rossoneri pour sa première expérience en tant qu’entraîneur en 2014, suivi du Shenzen FC en Chine et de son poste de sélectionneur du Cameroun en 2019, en bref le Néerlandais et le coaching ça n’a pas l’air d’être une folle histoire d’amour. Et une place dans les bureaux alors ? C’est la nouvelle aventure dans laquelle le champion d’Europe 1995 s’est récemment lancé, en Iran .…

QT pour SOFOOT.com