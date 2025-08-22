 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bernard Serin devient président du club de Seraing, en Belgique
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 20:16

Bernard Serin devient président du club de Seraing, en Belgique

Bernard Serin devient président du club de Seraing, en Belgique

Un Serin à Seraing, quoi de plus logique finalement ?

Déjà affiliés depuis un peu plus d’une décennie, le FC Metz et le RFC Seraing voient leurs liens se renforcer encore davantage : depuis ce vendredi, ils partagent désormais le même président, Bernard Serin , à la tête du club grenat depuis 2009. Le dirigeant, propriétaire du club belge qui évoluera cette saison en deuxième division, prend la succession de Marc Sombreffe, qui occupait ce rôle depuis 2022. « Ceci confirme l’attachement de la famille Serin à la réussite de notre projet sportif et à celle des collaborations entre les deux clubs » , a-t-on pu lire dans un communiqué publié par Seraing. Voilà qui pourrait encore faciliter davantage les échanges de joueurs, puisque Metz avait pris pour habitude d’envoyer en prêt certains joueurs en devenir là-bas, dans le but de les développer avant de les récupérer à maturité.…

AL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Foot2Rue de retour à la télé !
    Foot2Rue de retour à la télé !
    information fournie par So Foot 22.08.2025 20:43 

    Voilà la meilleure nouvelle du jour ! C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures : vingt ans après sa diffusion initale, la série animée Foot2Rue fait son retour sur les antennes de France Télévisions. L’information est tombée ce vendredi, dans ... Lire la suite

  • Tensions entre Nuno Espirito Santo et Evángelos Marinákis à Nottingham Forest
    Tensions entre Nuno Espirito Santo et Evángelos Marinákis à Nottingham Forest
    information fournie par So Foot 22.08.2025 18:07 

    Tic-tac. Avec une qualification en Europe, une première depuis 1995 et une saison particulièrement réussie, Nottingham Forest aurait dû repartir sur des bases saines pour ce nouvel exercice. C’était sans compter sur le pirate en chef, Evángelos Marinákis, plus ... Lire la suite

  • Quel est l’origine du chant « Tous ensemble, on chantera » des supporters du PSG ?
    Quel est l’origine du chant « Tous ensemble, on chantera » des supporters du PSG ?
    information fournie par So Foot 22.08.2025 17:15 

    Après tant d’années… Il résonne en boucle dans la tête de tous les supporters parisiens depuis la victoire en finale de Ligue des champions : le chant du Paris Saint-Germain « Tous ensemble, on chantera » est sans doute entré dans l’histoire du club de la capitale ... Lire la suite

  • Chelsea parvient encore à vendre un indésirable
    Chelsea parvient encore à vendre un indésirable
    information fournie par So Foot 22.08.2025 16:30 

    Rennes et Chelsea, même combat. Vous voulez vous débarrasser d’un objet dont vous ne souhaitez plus ? Demandez Chelsea au 0987 376 837 et il règlera tous vos problèmes ! Chelsea n’a acheté pour rien lors des saisons précédentes, mais il faut bien admettre que le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank