Clairement Ferran !

Régulièrement moqué depuis son arrivée à Barcelone, sujet à la dépression, Ferran Torres est devenu le joker parfait cette saison, dans la foulée de la prise de fonction de Hansi Flick. Un rôle qu’il devra tenir sur la plus grande scène ce mercredi soir face à l’Inter Milan, en l’absence de Robert Lewandowski.

C’est un peu comme si le ciel était tombé sur la tête du FC Barcelone. Vainqueur à l’arraché face au Celta de Vigo, le club catalan a perdu Robert Lewandowski pour plusieurs semaines au moment d’aller chercher un triplé historique. Une absence impossible à combler puisque le Polonais pèse 40 buts cette saison toutes compétitions confondues, soit 32% du total inscrit par l’impressionnante attaque concoctée par Hansi Flick. Pourtant, le technicien allemand possède tout de même une carte dans sa manche. Elle s’appelle Ferran Torres et devrait de nouveau être celle jouée ce mercredi soir en demi-finales aller de Ligue des champions contre l’Inter Milan.

C’est en Ferran qu’on devient forgeron

Bien avant de devenir le compagnon d’attaque de Raphinha et Lamine Yamal, l’international espagnol a tout connu en Catalogne. Un transfert en grande pompe depuis Manchester City, le statut de titulaire (presque) indéboulonnable dans une équipe qui se cherche, les critiques sur son niveau technique, son irrégularité ou même sa compréhension du jeu parfois aléatoire, la dépression et les saisons en dents de scie, rythmées par les longues périodes de creux entre deux coups d’éclat. « Le Barça est un club soumis à beaucoup de critiques. La pression est très élevée ici, et j’ai touché le fond cet été , confiait-il un an après son arrivée chez les Culés . Je suis tombé dans un gouffre sans fond. La saison n’avait pas été bonne et j’étais très peiné, […] j’ai passé de nombreux matchs sans marquer et je suis devenu obsédé par le but. »…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com