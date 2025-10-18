City prend la tête, Haaland et Mateta à la fête

La machine est lancée.

Manchester City est le nouveau leader de la Premier League. Les Skyblues sont virtuellement devant Arsenal grâce à leur succès sur Everton (2-0). L’homme du match est tout trouvé : avec un doublé en cinq minutes (58 e , 63 e ), Erling Haaland a tiré une belle épine du pied de son équipe et soigné un peu plus ses statistiques démentielles. Le Norvégien a désormais marqué lors de chacun de ses onze derniers matchs, club et sélection confondus. Il compte déjà onze buts en Premier League, où aucun attaquant ne rivalise avec lui jusque-là.…

QB pour SOFOOT.com