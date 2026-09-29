Parme fait appel à une ancienne gloire du football italien sur son banc
La nostalgie s’est emparée de Parme. Le club transalpin a annoncé l’arrivée de l’ancien attaquant de l’AC Milan Alberto Gilardino pour prendre la suite de Carlos Cuesta, plus jeune entraîneur du Big Five (31 ans) avant son licenciement dimanche dernier.
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