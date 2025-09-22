Cinq prétendants au Ballon d'or et un candidat au bac dans le groupe du PSG face à l'OM

S’il remporte le Ballon d’or, Achraf Hakimi devra vite quitter le Vélodrome.

Suite aux orages qui ont frappé les Bouches-du-Rhône dimanche soir, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a été reporté à ce lundi 20 heures, au même horaire que la cérémonie du Ballon d’or 2025 . Alors que le favori Ousmane Dembélé, blessé depuis le rassemblement de septembre en équipe de France, sera de la cérémonie, deux de ses concurrents ne vivront pas ce show à cause du déplacement de la bande de Luis Enrique à Marseille.…

MBC pour SOFOOT.com