Cinq prétendants au Ballon d'or et un candidat au bac dans le groupe du PSG face à l'OM
S’il remporte le Ballon d’or, Achraf Hakimi devra vite quitter le Vélodrome.

Suite aux orages qui ont frappé les Bouches-du-Rhône dimanche soir, le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a été reporté à ce lundi 20 heures, au même horaire que la cérémonie du Ballon d’or 2025 . Alors que le favori Ousmane Dembélé, blessé depuis le rassemblement de septembre en équipe de France, sera de la cérémonie, deux de ses concurrents ne vivront pas ce show à cause du déplacement de la bande de Luis Enrique à Marseille.…

MBC pour SOFOOT.com

  • Le Barça déplore un nouveau blessé
    Le Barça déplore un nouveau blessé
    information fournie par So Foot 22.09.2025 12:51 

    Infirme López. Alors que le FC Barcelone s’est imposé, Fermín López n’a pas eu la chance de participer jusqu’au bout à la victoire du FC Barcelone ce dimanche soir face à Getafe (3-0). Entré à l’heure de jeu, le joueur catalan s’est effondré dans le temps additionnel, ... Lire la suite

  • Tu sais que tu aimes le football le lundi soir quand...
    Tu sais que tu aimes le football le lundi soir quand...
    information fournie par So Foot 22.09.2025 12:33 

    Le ciel s'est déchaîné sur Marseille ce dimanche, empêchant la tenue du Classique contre le PSG. Le choc a donc été reporté à ce soir, avec un coup d'envoi à 20 heures. Cela va obliger certains à changer leurs petites habitudes mais toi, tu sais que tu aimes le ... Lire la suite

  • Le clan Yamal arrive en nombre à Paris
    Le clan Yamal arrive en nombre à Paris
    information fournie par So Foot 22.09.2025 12:33 

    Tiens, les poseurs de clim sont déjà en route. Lamine Yamal sera à Paris , afin d’assister à la cérémonie du Ballon d’or ce lundi soir. Prétendant sérieux à la distinction suprême, l’ailier espagnol effectue le voyage avec une délégation d’une vingtaine de personne ... Lire la suite

  • 2024 l'a prouvé : être nommé au Ballon d'or n'est pas forcément une si bonne nouvelle
    2024 l'a prouvé : être nommé au Ballon d'or n'est pas forcément une si bonne nouvelle
    information fournie par So Foot 22.09.2025 12:13 

    Vous êtes sûr de vouloir en être ? À quelques heures du couronnement du Ballon d’or 2025, les nominés de ce cru, et surtout le grand favori Ousmane Dembélé, devraient peut-être vendre leurs costumes sur Vinted ou encore passer leurs soirées devant le Classique ... Lire la suite

