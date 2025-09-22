Cinq Parisiens dans le Top 10 du Ballon d’or !
Vous n’êtes pas prêts, ça va dégueuler toute la soirée.
Voilà ! Après plusieurs heures d’égrainage progressif, le Top 10 du Ballon d’or est connu ! Le voici dans l’ordre alphabétique car, faut-il le rappeler, les joueurs ne connaissent pas leur position finale dans le classement le plus prestigieux de l’univers entier, de même que le futur lauréat n’apprendra son sacre qu’en direct.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
