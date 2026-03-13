Cinq nations rattrapées par la guerre avant une Coupe du monde

Menacé par Donald Trump en cas de participation au Mondial, l’Iran n’est pas la première nation du football à subir les conséquences d’une guerre à quelques semaine d’une Coupe du monde. Retour sur l’histoire de cinq équipes de foot déjà victimes du bellicisme des dirigeants de ce monde à l’aube de la plus grande des compétitions.

Autriche, 1938

Dans l’histoire de la Coupe du monde, l’Autriche est la seule nation qualifiée pour la phase finale contrainte de déclarer forfait à cause d’une guerre. Alors que la Wunderteam , demi-finaliste en 1934, se préparait à participer au Mondial après une campagne de qualification réussie, celui qu’Ousmane Dembélé désigne « l’Allemand, là » décide d’étendre les territoires du Reich. Le 12 mars 1938, la Wehrmacht franchit la frontière germano-autrichienne, les drapeaux nazis flottent sur Graz, Vienne et Linz, et Adolf Hitler officialise l’annexion du pays d’Europe centrale. Cet événement pré-Seconde Guerre mondiale, l’Anschluss, pour être précis, provoque la disparition de l’équipe de football autrichienne qui se résout à dire adieu au Mondial. L’Allemagne en profite alors pour enrôler les cracks autrichiens au sein de son équipe nationale juste avant le tournoi. Ironie du sort, la Mannschaft est éliminée en huitièmes de finale par les rois du non-alignement, la Suisse. Faites du football, pas la guerre, comme dirait l’autre.

Russie, 2022

24 février 2022. Au petit matin, Vladimir Poutine et son armée envahissent l’Ukraine. Quelques jours plus tard, la Russie, organisatrice du précédent Mondial, est bannie de la course à la Coupe du monde par la FIFA. Deuxième de son groupe de qualif grâce aux missiles envoyés par Artiom Dziouba et aux dribbles chaloupés du Monégasque Aleksandr Golovin, la Sbornaïa allait disputer une demi-finale de barrage contre la Pologne un mois plus tard. Finalement, le pays frontalier à l’Ukraine, qui accueille de nombreux réfugiés depuis cette invasion, avait gagné cette demie sur tapis vert avant d’empocher son ticket pour la Coupe du monde grâce à une victoire en finale de barrage contre la Suède.…

Par Mathis Blineau-Choëmet et Adrien Radulovic pour SOFOOT.com