Cinq matchs en 11 jours : le calendrier démentiel qui attend Crystal Palace
L’accumulation des matchs va laisser des traces, encore une fois.
Large vainqueur en huitièmes de finale de League Cup face à Liverpool (3-0), Crystal Palace s’est qualifié pour le prochain tour, où il affrontera Arsenal. Déjà sacrés en FA Cup la saison dernière, et lors du Community Shield fin août, les Eagles s’avancent une nouvelle fois comme outsider dans la compétition. Mais le calendrier risque de leur jouer un mauvais tour.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer