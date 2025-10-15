Cinq idées à la con pour révolutionner les qualifications à la Coupe du monde

Alors que les qualifications à la Coupe du monde 2026 battent leur plein, l’UEFA réfléchirait à révolutionner leur format en Europe pour se calquer sur celui de la nouvelle Ligue des champions. L’objectif : augmenter encore et toujours les audiences, et les revenus qui vont avec. Voici cinq idées plus ou moins improbables pour ramener plus de spectacle.

Un tournoi FIFA

Une seule soirée, une tension au maximum et un joueur désigné par sélection pour représenter son pays et démontrer son talent manette en mains. Voilà comment on crée du divertissement. Alors certes, les diffuseurs perdraient toutes ces soirées à vendre des Portugal-Hongrie ou Bulgarie-Espagne avec beaucoup plus d’enthousiasme que nécessaire. Mais cela aurait un immense avantage : adieu toutes ces trêves internationales chiantes comme la pluie, les tensions entre clubs et sélections à la moindre blessure, les déplacements à l’autre bout de la planète avec le bilan carbone qui va avec… Et en plus si ça se trouve, la meilleure chance française consisterait en un retour aux affaires d’Antoine Griezmann. Et rien que pour ça, on a très envie de voir.

Organiser un squid game…

Imaginez seulement : Ousmane Dembélé, William Saliba ou Mike Maignan en plein tir à la corde ou Manu Koné partir à la recherche des joueurs islandais pour gagner une partie de cache-cache. Le tout avec des épreuves successives organisées une fois par mois (à la place des trêves actuelles) et dont la nature serait annoncée quelques semaines à l’avance seulement, le temps pour chaque sélection de travailler sa tactique. Un vrai casse-tête pour Didier Deschamps, qui devra bien choisir ses meilleurs éléments pour chaque jeu proposé. Bien sûr, chaque nouvelle épreuve aboutirait à l’élimination de certains pays, malheureusement pas invités pour la suite des festivités. Le tout achevé par le célèbre pont de verre, à l’issue duquel il n’en resterait qu’un (bon d’accord, seize en réalité ici). Bon, en revanche, on parle ici d’une formule sans blessés pour ne pas se heurter au refus catégorique des clubs.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com