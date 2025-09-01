Cinq conseils pour régner sur le foot à la récré

Cette semaine, les élèves reprennent le chemin de l’école. Tandis que certain·es cherchent à repartir avec des 20/20 toute l'année, d'autres - parfois les mêmes, oui oui - souhaitent plutôt devenir le ou la meilleur·e joueur·se de l'établissement. Voici quelques pistes pour briller, en classe comme à la récré.

→ Jouer collectif

Au coin les individualistes. On l’apprend bien avant les tables de multiplication, le football est un sport collectif. Dans les matchs endiablés à la recréation, beaucoup trop de jeunes pousses ont quitté le terrain avec seulement deux ou trois ballons touchés. La faute aux meilleurs joueurs et joueuses de la cour, qui pour la majorité, évoluent déjà en club. De par leur pedigree, ces futur·es Mbappé et Le Sommer pensent être supérieur·es à leurs camarades balle au pied. Résultat : ils passent leur temps à dribbler et ne délivrent aucun caviars à leur copinous entre deux passages à la cantine. Ce comportement provoque deux effets néfastes. En premier lieu, ils poussent les oubliés à abandonner le foot. Dès le plus jeune âge, le dégoût du ballon rond les poussent à découvrir d’autres loisirs, tels que le théâtre, l’acrosport ou la musique. Ils n’optimiseront jamais leur potentiel footballistique et passeront le reste de leur vie à dire que les footeux ne pensent qu’à leur gueule. Autre effet, les jeunes pépites de la cour risquent d’attraper un boulard immense, se croyant supérieur·es aux autres au point d’harceler les moins bons joueurs. Un véritable fléau dans le monde scolaire. À l’inverse, un·e playmaker dispose de toutes les qualités pour garder les pieds sur terre. Avec son jeu en deux touches contrôle-passe, il ou elle fait briller les autres et ne cherche pas à prendre toute la lumière. Sa discrétion et son côté fédérateur lui amènent un capital sympathie dans l’établissement. Et ça, ça mérite bien une mention dans le livret scolaire à la fin du trimestre.

→ Accepter de jouer avec les filles

Malgré le développement croissant du football féminin ces dernières années, les jeunes filles peinent à s’imposer dans le onze titulaire des cours de récréation. Même en 2025, l’école est toujours un terreau fertile pour les stéréotypes garçon-fille et trop souvent, les futurs machos du comptoir n’acceptent pas de jouer avec elles. Heureusement, comme dans le reste de la société, les mentalités évoluent et certains cool kids se sont enfin décidés à taper le ballon rond a

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com