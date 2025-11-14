Cinq conseils à Cristiano Ronaldo pour sortir de la crise de la quarantaine

Irritabilité, perte de sens, doute de soi, avis politiques douteux et premier carton rouge en sélection : et si Cristiano Ronaldo ne faisait tout simplement pas une bonne crise de la quarantaine ? Voici quelques conseils pour traverser cette crise existentielle.

→ Trouver un équilibre émotionnel

Cristiano a beau dire qu’il « gère », on sent quand même poindre les turbulences de la quarantaine. Son premier carton rouge en sélection en est la preuve. Ce petit coup de coude a surtout révélé un truc simple : à 40 ans, même le plus discipliné des compétiteurs peut sentir l’anxiété monter comme la mousse d’un soda secoué. Très à cheval sur son bien-être et sa santé, ce qui est une bonne chose pour vivre de la meilleure des manières la seconde moitié de sa vie, CR7 devrait tester l’art médical végétal avec la très sérieuse algue Klamath, qui agit positivement sur l’humeur. Un peu dans le shaker, et hop : plus de coups de sang, plus de coups de coude dans le dos d’un Irlandais trop collant, plus de soliloques avant les coups francs pour s’auto-proclamer meilleur homme de la galaxie. Cristiano, respire. À cet âge, il ne s’agit plus de montrer les abdos, mais de détendre les épaules. Relax Cricri : la quarantaine, ça peut aussi être un spa intérieur.

→ Accepter de vieillir

À 40 piges, Cristiano continue de courir après la chimère d’une jeunesse éternelle, persuadé que son corps répondra toujours comme en 2008 et que la planète football attend encore qu’il gagne une Coupe du monde à lui seul. Sans titre depuis son arrivée à Al-Nassr, et avec une sixième participation à la Coupe du monde qui va brutalement s’arrêter avant les quarts, il sera temps de prendre sa retraite. La sagesse, c’est aussi admettre qu’on ne peut plus tout gagner. Un homme « mûr » doit savoir déposer l’armure, cesser de courir derrière le fantôme de son propre palmarès et comprendre que vieillir, ce n’est pas perdre : c’est faire de la place à autre chose. Comme mettre une pression à son propre fils. « Quand je prendrai ma retraite, je vais en profiter pour surveiller encore plus CR7 Junior. Je sais qu’à son âge on fait des conneries. Il est dans un âge où on est un peu stupide mais c’est normal » , avait-il déclaré lors de son interview avec Piers Morgan. Il faut arrêter de repousser la date : « Encore 1 ou 2 ans » , dit-il. Une dernière Coupe du monde en guise d’adieu suffira.…

Par Sacha François et Célia Merckens pour SOFOOT.com