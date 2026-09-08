CIJ: le Nicaragua accuse l'Allemagne de "multiples violations" du droit international dans une affaire de génocide à Gaza

Le Palais de la Paix, qui abrite la Cour internationale de justice (CIJ), à La Haye, aux Pays-Bas, le 1er mai 2024 ( ANP / Remko de Waal )

Le Nicaragua a accusé mardi l'Allemagne de "multiples violations du droit international" devant la plus haute juridiction des Nations unies, tout en réitérant son argument selon lequel Berlin facilite un génocide à Gaza.

Le pays d'Amérique centrale a saisi la Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye, contre l'Allemagne, accusant Berlin d'avoir enfreint la Convention des Nations unies de 1948 sur le génocide en apportant son soutien à Israël, notamment par le biais du commerce d'armes.

"Le Nicaragua invoque la responsabilité de l'Allemagne dans le cadre de multiples violations du droit international", a déclaré l'ambassadeur Carlos José Argüello Gómez, représentant le Nicaragua face aux juges, évoquant en particulier l'impact "odieux" du "génocide" et "le droit international humanitaire".

"Les griefs portées par le Nicaragua impliquent les violations les plus graves d'obligations" au regard du droit international général, a-t-il ajouté.

Dans cette affaire qui a démarré en 2024, la Cour, qui statue sur les différends juridiques entre Etats, a déjà rejeté une demande du Nicaragua visant à imposer des mesures d'urgence pour contraindre l'Allemagne à cesser toute aide à Israël, notamment la fourniture de matériel militaire.

La procédure se poursuit néanmoins, et l'Allemagne cherche désormais à la faire clore.

Julia Monar, une représentante de l'Allemagne devant la CIJ a déclaré lundi que les juges n'avaient pas compétence pour statuer sur cette affaire et a rejeté les accusations de Managua, affirmant qu'elles donnaient une image "inexacte et déformée de la situation".

Mme Monar a affirmé que toutes les exportations allemandes de technologies et d'équipements militaires vers Israël sont soumises à "des exigences strictes en matière d'autorisations, qui vont au-delà des exigences internationales".

Elle a également souligné le "soutien indéfectible de l'Allemagne à l'existence et à la sécurité de l'Etat d'Israël", tout en précisant que son pays était l'un des plus grands donateurs bilatéraux au monde en faveur des Territoires palestiniens.

Audience devant la Cour internationale de Justice (CIJ) dans le cadre d'une affaire déposée par le Nicaragua contre l'Allemagne exigeant que les juges imposent des mesures d'urgence pour empêcher Berlin de fournir à Israël des armes et d'autres aides, le 8 avril 2024 à La Haye ( ANP / Robin van Lonkhuijsen )

Les deux pays auront ensuite une nouvelle occasion de s'adresser à la Cour mercredi et jeudi.

Il faut en moyenne six mois à la Cour pour rendre une décision dans ce type de dossier.

Elle pourrait soit donner raison à l'Allemagne et rejeter totalement l'affaire, soit statuer contre Berlin, et poursuivre sa procédure.

Cette procédure est distincte d'une affaire très médiatisée, également portée devant la CIJ, dans laquelle l'Afrique du Sud accuse Israël de commettre un génocide à Gaza, accusation qu'Israël rejette.

Les décisions de la CIJ sont contraignantes, mais la Cour ne dispose d'aucun pouvoir pour les faire appliquer.