Chute des actions, rappel de Cybertruck… Les coups durs s’enchaînent pour Elon Musk

La crise se poursuit chez Tesla. Alors que les ventes sont en berne et que le cours de la Bourse s'effondre, le constructeur automobile américain spécialiste de l'électrique doit rappeler des milliers de véhicules, en raison d'un problème de carrosserie. Selon le New York Times , 46 000 pick-up « Cybertruck » sont contraints d'être rappelés par l'entreprise d'Elon Musk, car des panneaux de carrosserie risquent de tomber à cause d'une défaillance de la colle utilisée. Il s'agit de la totalité des véhicules fabriqués entre le 13 novembre 2023 – lorsque la production commerciale du modèle a commencé – et le 27 février 2025.

Selon Tesla, seulement environ 1 % des véhicules électriques de ce modèle étaient défectueux, mais tous les véhicules ont été rappelés par mesure de précaution. Au 14 mars, l'entreprise avait reçu 151 demandes de couverture de garantie liées à ce problème, mais n'avait connaissance d'aucun accident, morts ou blessés causés par ce décollement de carrosserie.

Cette annonce marque l'un des rappels les plus importants de Cybertruck depuis son arrivée sur les routes et s'inscrit dans un contexte tendu pour l'entreprise. Tesla subit un contrecoup de l'entrée de son PDG Elon Musk au gouvernement Trump, avec notamment une chute spectaculaire des ventes sur les marchés européens et la multiplication d'appels au boycott et aux manifestations. La valorisation boursière de la