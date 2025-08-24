Christopher Wooh s’est ouvert la main après son expulsion

Rennes rentre avec des points de Lorient !

Si sur le terrain, le Stade rennais a vécu un après-midi très compliqué avec une lourde défaite 4-0, à 9 contre 11, les Bretons ont vécu de nouvelles péripéties en dehors du rectangle vert. Selon le journaliste du Parisien , Benjamin Quarez, Christopher Wooh, « e xtrêmement frustré par son expulsion », se serait ouvert au niveau de la main en frappant « un mur ou une vitre » dans le vestiaire. Obligé d’aller se faire recoudre à l’hôpital, il a reçu des points de suture et va maintenant pouvoir profiter de sa suspension pour cicatriser au mieux.…

JF pour SOFOOT.com