 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Christopher Wooh (Rennes) rejoint le Spartak Moscou
information fournie par So Foot 06/09/2025 à 11:41

Christopher Wooh (Rennes) rejoint le Spartak Moscou

Christopher Wooh (Rennes) rejoint le Spartak Moscou

Toujours en rouge.

Christopher Wooh quitte le Stade rennais et rejoint le Spartak Moscou. Le défenseur central de 23 ans a signé un contrat de quatre en Russie , dont le marché des transferts est encore ouvert jusqu’au 12 septembre. International camerounais, Wooh avait débarqué à Rennes à l’été 2022, en provenance du Racing Club de Lens . Il a disputé 60 rencontres (et marqué deux buts) avec l’équipe bretonne, où il aura formé la charnière avec Jérémy Jacquet la saison dernière.…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Bleus débutent les éliminatoires pour la Coupe du Monde en battant l'Ukraine
    Les Bleus débutent les éliminatoires pour la Coupe du Monde en battant l'Ukraine
    information fournie par France 24 06.09.2025 11:36 

    La France a lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2026 en battant l'Ukraine (2-0) à Wroclaw en Pologne, vendredi soir. Après un but de Michael Olise en début de match, Kylian Mbappé a doublé la mise avec son 51e but en Bleu, égalant Thierry ... Lire la suite

  • Le staff du PSG aurait prévenu celui des Bleus concernant la blessure d'Ousmane Dembélé
    Le staff du PSG aurait prévenu celui des Bleus concernant la blessure d'Ousmane Dembélé
    information fournie par So Foot 06.09.2025 10:21 

    Le bleu nuit en colère contre le bleu roi. Blessé à l’ischio-jambier droit ce vendredi soir contre l’Ukraine (0-2), en ouverture des qualifications à la Coupe du monde 2026, Ousmane Dembélé a prématurément quitté ses coéquipiers (81 e ). De quoi rendre furieux ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé : le syndrome du sauveur
    Kylian Mbappé : le syndrome du sauveur
    information fournie par So Foot 06.09.2025 00:46 

    L'équipe de France a remporté sa première bataille dans cette campagne qualificative pour le Mondial (2-0 en Ukraine) et Kylian Mbappé a rejoint Thierry Henry au classement des buteurs : que demande le peuple ? Le peuple aurait sûrement préféré que tout ça se déroule ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé : « Lunaire d'atteindre ce chiffre »
    Kylian Mbappé : « Lunaire d'atteindre ce chiffre »
    information fournie par So Foot 06.09.2025 00:42 

    Avis aux amateurs d’anis, Kylian Mbappé en est à 51. 51 buts avec l’équipe de France, oui. Soit le même nombre que Thierry Henry, qu’il a donc égalé : en marquant la réalisation du break contre l’Ukraine dans un match comptant pour les qualifications à la Coupe ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank