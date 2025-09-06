Christopher Wooh (Rennes) rejoint le Spartak Moscou
Toujours en rouge.
Christopher Wooh quitte le Stade rennais et rejoint le Spartak Moscou. Le défenseur central de 23 ans a signé un contrat de quatre en Russie , dont le marché des transferts est encore ouvert jusqu’au 12 septembre. International camerounais, Wooh avait débarqué à Rennes à l’été 2022, en provenance du Racing Club de Lens . Il a disputé 60 rencontres (et marqué deux buts) avec l’équipe bretonne, où il aura formé la charnière avec Jérémy Jacquet la saison dernière.…
AB pour SOFOOT.com
