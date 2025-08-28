Christopher Nkunku va se relancer en Serie A
Chelsea fait le tri.
L’heure est à un nouveau départ pour Christopher Nkunku . Après deux saisons passées à Chelsea, l’international français est en passe de signer à l’AC Milan pour un transfert estimé autour de 45 millions d’euros, selon plusieurs sources. L’avant-centre de 27 ans pourrait alors devenir la deuxième recrue la plus chère des Rossoneri derrière Rafael Leão (49,50 millions). C’est ce qu’on appelle un pari risqué.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer