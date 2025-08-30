 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Christopher Nkunku signe à Milan
information fournie par So Foot 30/08/2025 à 12:21

Christopher Nkunku signe à Milan

Christopher Nkunku signe à Milan

Renfort de poids pour les Rossoneri .

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, l’arrivée de Christopher Nkunku à l’AC Milan a été officialisée ce samedi par le club lombard. L’international français (14 sélections) s’est engagé jusqu’en 2030 avec le Diavolo qui a déboursé près de 37M d’euros hors bonus pour l’attirer dans ses filets. En échec à Chelsea depuis son arrivée à Londres il y a deux ans, Nkunku (27 ans) rejoint notamment ses compatriotes Mike Maignan et Youssouf Fofana avec l’ambition de tout casser en vue du Mondial 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le sélectionneur du Cameroun charge Hugo Ekitike
    Le sélectionneur du Cameroun charge Hugo Ekitike
    information fournie par So Foot 30.08.2025 10:40 

    C’est le casse de Brys. Le sélectionneur du Cameroun, Marc Brys, a fait une sortie remarquée au sujet d’Hugo Ekitike. Ce vendredi en conférence de presse, dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 qui verront les Lions Indomptables affronter l’Eswatini ... Lire la suite

  • « Il nous traite comme des chiens » : la colère froide de Kenny Lala après Lens-Brest
    « Il nous traite comme des chiens » : la colère froide de Kenny Lala après Lens-Brest
    information fournie par So Foot 30.08.2025 10:26 

    L’amicale des bergers allemands du Finistère en colère. Réduits à dix suite à l’exclusion de leur gardien Radoslaw Majecki peu avant l’heure de jeu, Brest a laissé Lens revenir puis l’emporter à Bollaert ce vendredi soir (3-1). Un scénario qui n’a pas vraiment ... Lire la suite

  • César Azpilicueta continue son aventure espagnole !
    César Azpilicueta continue son aventure espagnole !
    information fournie par So Foot 29.08.2025 23:55 

    Sans un bruit, et en toute discrétion. En fin de contrat avec l’Atlético de Madrid, César Azpilicueta a décidé de continuer son aventure espagnole : le défenseur expérimenté de 36 ans s’est en effet engagé en faveur de Séville , qui lui a fait signer un contrat ... Lire la suite

  • Ben Shelton (à droite) et le Français Adrian Mannarino après l'abandon sur blessure de l'Américain au troisième tour de l'US Open le 29 aoîut 2025 à New York ( AFP / ANGELA WEISS )
    US Open: Mannarino qualifié pour les 8es après l'abandon de Ben Shelton
    information fournie par AFP 29.08.2025 23:40 

    Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche. Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank