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Christophe Pelissier : « Marseille n'a pas grand-chose... »
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 09:25

Christophe Pelissier : « Marseille n'a pas grand-chose... »

Christophe Pelissier : « Marseille n'a pas grand-chose... »

Une réaction opposée à celle d’Habib Beye ou d’Amine Gouiri, forcément. Interrogé sur la courte défaite concédée par Auxerre sur la pelouse de l’Olympique de Marseille lors de la 26 e journée de Ligue 1, Christophe Pelissier a semblé vraiment déçu du résultat en conférence de presse . Car selon l’entraîneur de l’AJA, son équipe n’était pas réellement inférieure à l’adversaire ce vendredi soir.

« Marseille n’a pas grand-chose, et nous… On n’arrive pas à trouver ces décalages dans le dernier tiers alors qu’on avait des bons coups à jouer, notamment sur la première mi-temps. J’avais dit à mes joueurs qu’il fallait à la fois résister et les frustrer, mais aussi les punir. À la sortie, ce sont eux qui nous punissent et c’est nous qui sommes frustrés » , a ainsi observé le technicien, fataliste . Ce qui est sûr , c’est que le Vélodrome ne lui a pas fait peur !…

FC pour SOFOOT.com

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