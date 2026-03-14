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Des fans tentent d'envahir le vestiaire à Bastia
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 11:42

Des fans tentent d'envahir le vestiaire à Bastia

Des fans tentent d'envahir le vestiaire à Bastia

Rude saison, à Bastia. Alors que le stade Armand Cesari a fait peau neuve, l’équipe ne suit pas sur le terrain : lanterne rouge de Ligue 2, le club ne compte que trois victoires en championnat. Et si la place de barragiste reste mathématiquement possible sur le papier, Amiens (seizième) se trouvant à quatre points, les Corses ont de nouveau déçu ce vendredi avec une défaite sur la plus courte des marges face à Boulogne malgré un penalty potentiellement égalisateur (raté par Christophe Vincent).

🚨💣 BREAKING ! DES SUPPORTERS DU SC BASTIA SONT ENTRÉS DANS LES VESTIAIRES D'ARMAND-CESARI ! 💙🤍 Ils étaient une centaine et ont provoqué un mouvement de foule. La situation a fini par se calmer, au bout d'une demi-heure. 😕 📽️ @icircfm pic.twitter.com/vo4LH5zpLe…

FC, à Furiani pour SOFOOT.com

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