Christophe Gleizes mis à l'honneur lors du Trophée des champions

#FreeGleizes de la Coupe du monde au Trophée des champions. À l’occasion des retrouvailles entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain pour le Trophée des champions ce dimanche soir, notre collègue et ami Christophe Gleizes sera de nouveau présent symboliquement lors de cette rencontre alors qu’il est détenu depuis 413 jours en Algérie pour avoir exercé son travail.

Plusieurs actions prévues durant l’avant-match

Plusieurs actions sont ainsi prévues en amont de la rencontre . Un membre du comité de soutien Free Gleizes s’exprimera en avant-match, un message sera également lu par le speaker de Bollaert, tandis que des animations et des visuels #FreeGleizes seront présents dans l’enceinte nordiste. Lensois et Parisiens s’associent ainsi en soutien à Christophe Gleizes .…

LB pour SOFOOT.com