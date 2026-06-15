Christine Lagarde, présidente de la BCE, se félicite de l'accord avec l'Iran, tandis que Joachim Nagel met en garde contre une inflation persistante

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* Lagarde estime que cet accord serait une bonne nouvelle s'il se confirmait

* Nagel ne prévoit pas de baisse immédiate de l'inflation

(Ajout de commentaires du président de la Bundesbank, Nagel, tout au long de l'article)

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a salué lundi la nouvelle d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran , estimant que cela pourrait contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz , bien que son collègue Joachim Nagel ait averti que cela n'apporterait pas de soulagement immédiat à la forte inflation de la zone euro.

Des responsables américains et iraniens ont déclaré dans la nuit qu'ils étaient parvenus à un accord pour mettre fin à leur guerre et rouvrir le détroit, une voie d'accès pour les livraisons d'énergie, dans le cadre d'un accord préliminaire qui a fait chuter les prix du pétrole LCOc1 et freiné les paris sur des hausses de taux de la BCE.

« Si cette nouvelle est confirmée par les développements des prochains jours et la signature d’un protocole d’accord… c’est une bonne nouvelle. Nous ne pouvons que nous en réjouir », a déclaré Christine Lagarde à la radio France Culture.

La BCE a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois en près de trois ans la semaine dernière afin de tenter de freiner l'inflation avant que la flambée des coûts énergétiques, consécutive à une perturbation sans précédent de l'approvisionnement liée à la guerre en Iran, ne se propage davantage à l'ensemble de l'économie de la zone euro.

Les investisseurs financiers, qui tablaient largement sur deux nouvelles hausses des taux de la BCE au cours de l'année à venir, ont revu leurs prévisions à la baisse lundi. Ils n'envisagent désormais qu'une seule hausse supplémentaire, avec une probabilité marginale d'une nouvelle intervention.

NAGEL PRUDENT QUANT À L'IMPACT SUR L'INFLATION

S'exprimant plus tard à Francfort, Joachim Nagel, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a noté que la réaction des marchés financiers à l'accord annoncé montrait que les investisseurs anticipaient une solution durable au conflit avec l'Iran .

Il est toutefois resté plus prudent quant à l'impact sur l'inflation dans la zone euro, affirmant qu'il n'y aurait pas de soulagement immédiat même si le détroit d'Ormuz rouvrait bientôt, car il faudrait des mois pour rétablir l'approvisionnement en pétrole à son niveau d'avant-guerre.

« Aucun soulagement n'est en vue dans un avenir prévisible », a déclaré M. Nagel, qui dirige la Bundesbank allemande. « Au contraire: même si le détroit d'Ormuz devait redevenir navigable prochainement, il faudra des mois pour que l'approvisionnement en pétrole revienne à la normale. »

Il a fait valoir que l'inflation dans la zone euro resterait élevée même dans le scénario « modéré » de la BCE , dans lequel les prix de l'énergie baissent plus rapidement.

En effet, il faut s’attendre à une nouvelle hausse de l’inflation lorsque les mesures gouvernementales visant à limiter la hausse des prix de l’énergie arriveront à expiration, a déclaré M. Nagel. Ces mesures, qui comprennent une réduction du prix du carburant à la pompe en Allemagne, ont atténué le taux d’inflation dans la zone euro de 0,4 point de pourcentage en mai, a-t-il ajouté.

Le banquier central allemand a réaffirmé son point de vue selon lequel toutes les options – c'est-à-dire aussi bien le maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel que leur relèvement – restent sur la table pour la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale les 22 et 23 juillet.

Mme Lagarde s'est également montrée prudente lors de son interview à la radio, déclarant que « toute la question de l'enrichissement de l'uranium reste à débattre, à convenir et à conclure sous la forme d'un accord ».