Christian Pulisic et Mauricio Pochettino se réconcilient
Tout est bien qui finit bien.
Christian Pulisic retrouve enfin le sourire… et la sélection américaine. Après avoir snobé la Gold Cup pour souffler un peu et digérer sa saison marathon avec l’AC Milan (50 matchs disputés), l’attaquant (78 sélections, 33 buts) a été rappelé par Mauricio Pochettino pour les amicaux contre la Corée du Sud et le Japon, les 6 et 10 septembre. Un geste qui marque la fin de leur bisbille de cet été.…
TA pour SOFOOT.com
