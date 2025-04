Christian N’Sapu : « La Kings League n’a pas changé grand-chose à ma vie »

Originaire d’Orléans, Christian N’Sapu a voyagé à travers l’Europe sans jamais trouver de stabilité dans sa carrière professionnelle. En 2024, alors que le gardien est au plus bas, sans club et sans logement, la Kings World Cup est annoncée par le streamer Aminematue. Il est sélectionné dans l’équipe Foot2Rue et réalise de grandes performances pendant la compétition. Mais un an après, à 28 ans, où en est-il ? La Kings World Cup a-t-elle servi de tremplin à sa carrière ? Ou n’était-ce qu’une parenthèse enchantée ? Rencontre avec un gardien qui rêve de re-relancer sa carrière.

La Kings League lance sa version française ce dimanche. Pourquoi tu n’es pas de l’aventure cette fois-ci ?

Pour le moment, je ne peux pas trop l’expliquer parce que, moi-même, je n’ai pas de précisions sur la façon dont les choses se sont passées. Mais j’avais l’intention d’y participer. J’attends d’avoir des réponses à ce niveau-là. Ça reste un événement intéressant pour les footballeurs. Cela se développe super bien, il y a de plus en plus d’argent, de partenaires, donc il y a des gens qui pourront faire carrière dedans.

Si l’occasion se présente, tu pourrais l’envisager ?

Clairement, cela ne me dérange pas. C’est un format qui ne m’a pas déplu, même si aujourd’hui, c’est le format du foot à onze que je priorise. Mais demain, si je peux faire carrière en Kings League, et gagner ma vie comme ça pendant le reste de ma vie professionnelle, pourquoi pas.…

Propos recueillis par Rayane Amarsy et Jérémie Baron pour SOFOOT.com