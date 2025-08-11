Choupo-Moting sort une masterclass en MLS
Monument man.
Au mois d’août, les touristes envahissent les artères de la Big Apple avec ce programme : Statue de la Liberté, Ground Zero, Central Park, Empire State Building, Chinatown, Flatiron Building, Rockefeller Center, Brooklyn Bridge sans oublier le mythique musée du MoMA. Après avoir admiré les toiles où Andy Warhol représente Marilyn Monroe, les plus footeux des visiteurs pouvaient découvrir un autre chef d’œuvre ce dimanche : le match rocambolesque d’Eric Maxim Choupo-Moting au stade des Red Bulls de New York. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
