Chine, Russie et Etats-Unis : Vladimir Poutine et Donald Trump ont évoqué une possible réunion tripartite avec Xi Jinping, selon le Kremlin

Les deux dirigeants se sont parlé après la visite à Kiev et Moscou au cours du week-end des émissaires de Washington cherchant à résoudre le conflit ukrainien.

Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage, aux Etats-Unis, le 15 août 2025. ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )

Vladimir Poutine et Donald Trump ont évoqué au téléphone la possibilité d'organiser une réunion tripartite avec leur homologue chinois Xi Jinping à l'occasion du sommet de l'APEC en novembre en Chine, a indiqué mercredi 9 septembre le Kremlin.

A la question d'un journaliste qui demandait si Trump et Poutine avaient abordé l'idée d' une rencontre trilatérale à Shenzhen lors de leur conversation téléphonique mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu : "Sans aucun doute".

Les deux dirigeants se sont parlé après la visite à Kiev et Moscou au cours du week-end des émissaires de Washington, dans l'objectif de relancer les tentatives des Etats-Unis -au point mort depuis longtemps- de mettre fin au conflit en Ukraine.

"Cette possibilité (de sommet tripartite) avait déjà été mentionnée auparavant, et une telle opportunité se présentera" , a ajouté Dmitri Peskov.

Moscou s'est considérablement rapproché de Pékin

Depuis le déclenchement de son offensive en Ukraine en février 2022, Moscou, isolé de l'Occident, s'est considérablement rapproché de Pékin.

Vladimir Poutine a rencontré son homologue chinois Xi Jinping fin août à Bichkek, au Kirghizstan, à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

Le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov, a indiqué à la suite de cet entretien que la possibilité de rencontres bilatérales entre Poutine, Trump et Xi avait été discutée, ainsi que celle d'une rencontre entre les trois hommes.

Le sommet de l'Apec (Coopération économique de l'Asie-Pacifique), un important forum de coopération économique régionale dont font partie la Russie, la Chine et les Etats-Unis, doit avoir lieu à Shenzhen les 18 et 19 novembre.

La Russie a indiqué que Vladimir Poutine prévoit d'y participer. Washington n'a en revanche pas encore confirmé la présence de Donald Trump.