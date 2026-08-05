Chine: les services marquent le pas en juillet (indice indépendant)

( AFP / PEDRO PARDO )

La croissance du secteur des services en Chine a ralenti en juillet, à son rythme le plus bas depuis près de deux ans, selon un indice indépendant publié mercredi, signe supplémentaire de fragilité de l'économie.

Bien qu'en expansion continue depuis janvier 2023, le secteur a pâti le mois dernier d'une confiance dégradée des entreprises et de perspectives économiques mondiales incertaines.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) pour les services, calculé par S&P Global et l'agence RatingDog, et publié par le média économique chinois Caixin, s'est établi en juillet à 50,4 points, contre 54,1 en juin.

Ce secteur crucial pour la Chine, deuxième économie mondiale, continue donc de progresser: un chiffre au-dessus de 50 témoigne d'une expansion de l'activité, et en deçà d'une contraction.

Le niveau de juillet est toutefois bien inférieur à la prévision médiane d'analystes interrogés par l'agence Bloomberg, qui était de 53,7.

Les entreprises ont accru leurs effectifs pour le troisième mois d'affilée, mais l'activité globale et les nouvelles commandes ont progressé à un rythme moins soutenu, souligne l'étude S&P Global/RatingDog/Caixin.

L'indice PMI composite de Caixin, également publié mercredi et qui agrège services et industrie manufacturière, a aussi progressé en juillet, à 50,8 points - mais à un niveau bien moins élevé qu'en juin (53,6).

L'activité manufacturière a ralenti le mois dernier, pénalisée par des conditions météorologiques défavorables et une demande atone.

Le président Xi Jinping avait reconnu la semaine dernière les "difficultés et défis" auxquels l'économie du pays est confrontée, appelant à "renforcer l'efficacité des politiques macroéconomiques" et à "exploiter le potentiel de la demande intérieure".

Aucune mesure de relance n'avait toutefois été annoncée, alors que le gouvernement s'est fixé l'objectif d'une croissance annuelle de 4,5 à 5,0%.