Chine-Explosion dans une usine de feux d'artifice, au moins 26 morts

(Actualisé avec nouveau bilan, Xi, détails)

Une explosion dans une usine de feux d'artifice à Liuyang, dans le centre de la Chine, a fait au moins 26 morts et 61 blessés, rapportent mardi les médias officiels.

Le président chinois Xi Jinping a ordonné une enquête sur cet incident d'ampleur survenu lundi vers 16h40 (08h40 GMT) dans une fabrique de la province du Hunan, la Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, selon l'agence Chine nouvelle et la chaîne de télévision CCTV.

Liuyang est considérée comme la "capitale" des feux d'artifice en Chine. Pékin a exporté pour 1,14 milliard de dollars (975,53 millions d'euros) de feu d'artifices en 2025, selon des statistiques officielles.

Plus de 1.500 pompiers, secouristes, médecins et policiers ont été mobilisés, avec l'appui de drones et de trois robots, pour prendre en charge les blessés, rechercher des survivants et sécuriser le site.

La municipalité de Changsha, la capitale de la province du Hunan, a ordonné la fermeture et l'inspection de toutes les fabriques de feux d'artifice de la ville. Un responsable de l'usine Huasheng a été interpellé et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, ont précisé les autorités locales.

Xi Jinping a ordonné des investigations approfondies et rapides, selon Chine nouvelle. Le dirigeant chinois a demandé une revue exhaustive des risques dans les industries nationales afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, précise l'agence.

(Clare Jim, Jiaxing Li et Anne Marie Roantree à Hong Kong, bureau de Pékin; version française Jean Terzian et Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)