Chien poignardé : un homme condamné à 9 mois de prison avec sursis

L'homme de 47 ans qui avait poignardé un chien à neuf reprises samedi à Metz, le blessant grièvement, a été condamné à neuf mois de prison avec sursis ( AFP / LOIC VENANCE )

L'homme de 47 ans qui avait poignardé un chien à neuf reprises samedi à Metz, le blessant grièvement, a été condamné à neuf mois de prison avec sursis, a indiqué jeudi le parquet de la ville mosellane.

"Dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité", le prévenu a été condamné "à neuf mois d'emprisonnement avec sursis, interdiction définitive de détenir un animal domestique" et "interdiction de détenir ou porter une arme pendant trois ans", a indiqué le procureur de la République David Touvet.

L'individu, qui avait expliqué son geste par le fait que le chien l'avait mordu, était poursuivi pour "sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique", délits pour lesquels la peine maximale est de trois ans de prison.

Les faits s'étaient déroulés tard dans la soirée de samedi dans le quartier de Metz-Borny.

Un habitant avait observé sur le balcon voisin un homme portant plusieurs coups de couteau au chien et prévenu les forces de l'ordre, avait rapporté le journal local Le Républicain Lorrain.

Au total, le malinois, une race de chien de berger, a été poignardé neuf fois, dont huit fois au niveau du cou. Très grièvement blessé, le chien est désormais "tiré d'affaire", avait indiqué le procureur.

Son ancienne propriétaire, qui l'avait apparemment donné au mis en cause, a manifesté son intention de le récupérer, avait-il ajouté.