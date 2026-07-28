Chicharito se lance dans une nouvelle aventure à 38 ans

Chicharito se lance dans une nouvelle aventure à 38 ans

Signer en juillet, mais attendre six mois. Javier « Chicharito » Hernandez s’est engagé pour deux piges plus une en option à l’Atlético Dallas, aux États-Unis .

Cependant, le buteur de 38 ans devra attendre 2027 pour rechausser les crampons puisque le club attend cette date pour se lancer dans le monde professionnel . L’ancien joueur de Manchester United, entre autres, est arrivé libre depuis la fin de son bail au CD Guadalajara en décembre dernier.…

EM pour SOFOOT.com