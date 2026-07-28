Chicharito se lance dans une nouvelle aventure à 38 ans
Signer en juillet, mais attendre six mois. Javier « Chicharito » Hernandez s’est engagé pour deux piges plus une en option à l’Atlético Dallas, aux États-Unis .
Cependant, le buteur de 38 ans devra attendre 2027 pour rechausser les crampons puisque le club attend cette date pour se lancer dans le monde professionnel . L’ancien joueur de Manchester United, entre autres, est arrivé libre depuis la fin de son bail au CD Guadalajara en décembre dernier.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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